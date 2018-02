Merkel macht ihren parteiinternen Gegenspieler Spahn zum Bundesminister

Angela Merkel macht ihren konservativen Kritiker Jens Spahn zum Minister in Berlin. Das wurde am Samstagabend bekannt.

Berlin - CDU-Chefin Angela Merkel will Finanzstaatssekretär Jens Spahn nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Samstag zum Gesundheitsminister machen. Falls die SPD-Mitglieder grünes Licht für eine neue große Koalition geben, wird die Kanzlerin damit einen ihrer profiliertesten konservativen Kritiker in ihr Kabinett holen. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über die Entscheidung berichtet.

Zuvor hatte Merkel bereits die Ministerpräsident des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, als neue CDU-Generalsekretärin vorgestellt. Auch für diesen Posten wurde Spahn im Vorfeld gehandelt. Kramp-Karrenbauer und Spahn gelten beide als mögliche künftige Kanzlerkandidaten der CDU.

von der Leyen bleibt offenbar im Amt

Die Bild-Zeitung will außerdem erfahren haben, dass Ursula von der Leyen in einer neuen Bundesregierung weiterhin Verteidigungsministerin bleiben soll. Das Blatt beruft sich auf CDU-Kreise. Weiter meldet bild.de, dass die CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz neue Staatsministerin für Integration werden soll. Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier soll demnach das Wirtschaftsministerium übernehmen. Als sicher würde auch gelten, dass Julia Klöckner Landwirtschaftsministerin wird. Helge Braun soll das Kanzleramt leiten. Offen sei bei der CDU jetzt nur noch, wer das Bildungsministerium übernimmt.

Seehofer rügt Merkel: „Das ist eine Stilfrage“

In einem Interview hatte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, der selbst als Innenminister in Merkels Kabinett wechseln wird, die Verkündung der Minister vor der Bekanntgabe des SPD-Mitgliedervotums scharf kritisiert. „Posten soll man erst verteilen, wenn eine Regierung auch steht“, sagte Seehofer der Augsburger Allgemeinen. Das sei „eine Stilfrage“. Für seine eigene Partei, die CSU, kündigte er jedoch personelle Erneuerungen an. Gleichzeitig warnte er die SPD vor einem vorzeitigen Ende der Koalition, wenn Gesetze zur Zuwanderungspolitik nicht zügig umgesetzt werden.

