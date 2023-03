Arbeitgeber kritisieren geplante Verdi-Warnstreiks am Tag des Klimaprotests

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) kritisiert die geplanten Verdi-Warnstreiks (Symbolfoto). © stock&people/Christian Thiel/IMAGO

Deutschlands Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft Verdi einen rechtswidrigen Ausstand zum Klimastreik von Fridays for Future vor.

Berlin - «Die Ankündigung von Verdi, gemeinsam mit der Organisation Fridays for Future den Verkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm zu legen und zu blockieren, ist eine gefährliche Grenzüberschreitung», sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) mit Sitz in Berlin, Steffen Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Verdi will an diesem Freitag den öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern und einigen Städten für 24 Stunden nahezu flächendeckend lahmlegen. Die Aktion soll gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, die für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufrufen. Verdi will damit den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen. Betroffen von den Warnstreiks sind vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Kampeter sagte: «Streiks sind zulässig, um Tarifverträge zu erreichen, die Arbeitsbedingungen regeln.» Demonstrationen könnten auf ganz unterschiedliche Ziele gerichtet sein. «Wer aber Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermischt, gerät schnell auf ein Spielfeld jenseits unserer Tarifautonomie.» Politische oder auch nur quasi politische Streiks seien in Deutschland schlicht rechtswidrig. Kampeter forderte den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) mit Sitz in Berlin auf, «sich von dieser Grenzüberschreitung zu distanzieren». (dpa)