Baerbock: Verteidigung der Heizungspläne der Koalition

Baerbock verteidigt die Heizungspläne der Koalition © IMAGO/Frederic Kern

Die angedachten Heizungspläne der Regierung verteidigte die Außenministerin der Grünen Annalena Baerbock.

Berlin - «Wir mussten beim Kohleausstieg die Unternehmen und die Regionen entschädigen, damit wir gemeinsam als Land auf den Klimapfad kommen. Diesen Fehler wollen wir bei den Heizungen nicht wiederholen», sagte sie am Donnerstag im Deutschlandfunk. Wenn die Politik zu spät anfange, den Transformationspfad zu beschreiten, dann koste das den Staat und damit die Menschen in diesem Land massiv Geld, betonte sie. «Deswegen machen wir deutlich: Wenn man sich eine neue Heizung einbaut, dann baut man sich in Zukunft gleich eine saubere Heizung ein.» Die erlaubten sauberen Heizungen seien entsprechend definiert und die Bürgerinnen und Bürgern könnten sich dementsprechend in Zukunft aussuchen, was angeboten wird.

Die Koalition, die in Berlin sitzen, will an der Vorgabe, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll, festhalten. Damit sollen neue reine Öl- und Erdgas-Heizungen faktisch verboten werden. Nach dem Willen der Koalition soll es für den Einbau klimafreundlicherer Heizungen aber einen sozialen Ausgleich geben.

Die in Hannover geborene Baerbock erklärte: «Dieser Umstieg auf grüne Technologien in allen Bereichen - das ist die Wettbewerbsfrage unserer Zeit. Und da wollen wir als deutscher Industriestandort, als führender Industriestandort mit dabei sein.» Allerdings reichten aus ihrer Sicht die Beschlüsse aus dem Koalitionsausschuss nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel wirklich zu erreichen. «Deswegen werden wir in einigen Bereichen auch weiter uns den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie wir die Emissionen deutlich herunterbekommen», sagte sie. (dpa)