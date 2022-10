Berlin-Besuch: Ungarns Ministerpräsident Orban trifft Scholz und Merkel

Der ungarische Ministerpräsident hat neben Kanzler Olaf Scholz auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel in Berlin getroffen. © Emmanuele Contini via IMAGO

Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bei seinem Besuch in Berlin auch mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesprochen.

Berlin - Ein Gespräch zwischen den beiden habe bereits am Sonntag stattgefunden, teilte das Büro Merkels am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu den Gesprächsinhalten gab es keine Auskunft. «Wir bitten um Verständnis, dass wir – wie grundsätzlich bei nicht-öffentlichen persönlichen Gesprächen – darüber hinaus keine weitere Auskunft auch zu diesem nicht-öffentlichen Gespräch geben.»

Am Montag wurde Orban von Scholz (SPD) im Kanzleramt in Berlin empfangen. Er wollte am Nachmittag auch auf einem Wirtschaftsforum des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft reden (17.20 Uhr). Am Dienstag nimmt er an einer vom Magazin «Cicero» veranstalteten Diskussionsrunde mit dem Titel «Sturm über Europa – der Ukrainekrieg, die Energiekrise und geopolitische Herausforderungen» teil. (dpa)