Bischof Bätzing plädiert für Ukraine-Besuch des Papstes

„Fast jede Woche äußere Papst Franziskus sich, dass der Krieg aufhören müsse“, so Bätzing.jpg © IMAGO

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat die Empfehlung ausgesprochen, dass Papst Franziskus in die Ukraine reist.

Berlin - «Ich würde es mir wünschen, dass der Papst ein solches Zeichen setzt», sagte Bätzing am Freitag im Deutschlandfunk zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine.

«Und ich würde sogar wünschen, dass es einen Kontakt mit dem Patriarchen von Moskau gibt, was auch ein Zeichen wäre», sagte Bätzing weiter. Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, gilt als glühender Unterstützer des Kriegs gegen die Ukraine. Es sei wichtig, ihm ins Gewissen zu reden, denn seine Argumentation sei abscheulich, sagte Bätzing.

Der Bischof betonte zudem, dass der Papst immer wieder Stellung zum Ukraine-Krieg bezogen habe. Fast jede Woche äußere er sich, dass der Krieg aufhören müsse. Franziskus hatte eine Reise nach Kiew bisher aufgeschoben, weil er dann auch nach Moskau reisen will - was aber nicht möglich sei.

Bätzing verteidigte außerdem die Position der katholischen Kirche, dass Waffenlieferungen grundsätzlich legitim seien. «Waffen schaffen keinen Frieden, das dürfte ganz klar sein.» Auf der anderen Seite lebe man nicht in einer «rosaroten Welt, in der alles gut ist». Die Ukraine müsse die Möglichkeit haben, sich verteidigen zu können. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sagte in einer Mitteilung: «Die Ukraine muss sich erfolgreich verteidigen können. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen eine Friedensvision.» (dpa)