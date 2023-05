Bundeshaushalt: Grünen-Politikerin Dröge wirft Finanzminister Lindner fehlende Transparenz vor

Katharina Dröge (Bild) fordert von Christian Lindner einen «zustimmungsfähigen Haushaltsentwurf». © IMAGO/M. Popow

Die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, hat eine fehlende Transparenz beim Bundeshaushalt kritisiert.

Berlin - «Wir erwarten, dass Christian Lindner seiner Verantwortung für den Haushaltsprozess nun endlich gerecht wird und zeitnah einen zustimmungsfähigen Haushaltsentwurf vorlegt», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Der Beginn des parlamentarischen Verfahrens dürfe sich nicht verzögern.

Lindner hatte angekündigt, dass er den Etat für 2024 nicht wie geplant am 21. Juni dem Kabinett vorlegen kann. Hintergrund ist, dass der in Wuppertal geborene FDP-Politiker von den Ministerien eine Sparrunde fordert, um die Schuldenbremse einhalten zu können. Am Mittwoch soll er dem Haushaltsausschuss des Bundestags Rede und Antwort zu der Verschiebung stehen.

Die in Münster geborene Dröge betonte, Lindner habe genug Möglichkeiten, Spielräume im Haushalt zu schaffen, ohne bei Kindern, Sportprojekten, Kultur oder Klima Mittel zu streichen. «Mit der Abschaffung klimaschädlicher Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg hätte der Finanzminister die Chance auf eine doppelte Dividende: Klimaschutz und einen soliden Haushalt zusammen zu bringen.» (dpa)