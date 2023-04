Bundeskanzler Scholz nimmt an Ordensverleihung für Merkel teil

Olaf Scholz

Der amtierende Bundeskanzler, Olaf Scholz (SPD), wird zur Ordensverleihung für seine Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) kommen. Die Verleihung wird am kommenden Montag im Schloss Bellevue stattfinden.

Berlin - Das teilte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin mit. Der in Detmold geborene Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die ehemalige Kanzlerin mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung auszeichnen. Bislang erhielten diese höchst mögliche Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland vergibt, nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU).

Die in Hamburg geborene CDU-Politikerin konnte 20 Gäste zu dem kleinen Festakt mit Abendessen einladen. Was auffällt: Niemand aus der aktuellen CDU-Führung sowie von CSU und FDP steht auf der Gästeliste, über die zuerst der «Stern» berichtet hatte. Neben Familienmitgliedern hat die frühere Kanzlerin vor allem viele politische Weggefährten eingeladen - darunter die früheren Kanzleramtschefs Thomas de Maizière, Ronald Pofalla, Peter Altmaier und Helge Braun (alle CDU). Auch ihr erster SPD-Vizekanzler Franz Müntefering, ihr Regierungssprecher Steffen Seibert und ihre engsten Mitarbeiterinnen Beate Baumann und Eva Christiansen sind angekündigt.

Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin. Über dem Großkreuz des Verdienstordens gibt es nur noch die Sonderstufe des Großkreuzes, die jeder Bundespräsident automatisch mit Amtsantritt erhält. Ansonsten wird sie nur ausländischen Staatsoberhäuptern verliehen. (dpa)