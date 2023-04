Bundeskanzler Scholz trifft sich mit Portugals Premierminister Costa in Lissabon

Olaf Scholz wird sich in Portugal mit Ministerpräsident António Costa treffen. © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Am Mittwoch (19. April) wird Bundeskanzler Olaf Scholz nach Portugal reisen.

Berlin - In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wird er den Ministerpräsidenten António Costa treffen, teilte die Bundesregierung am Freitag mit. In dem Gespräch des Kanzlers mit Costa soll es um aktuelle europa- und wirtschaftspolitische Themen, die die beiden Länder betreffen, gehen. Darüber hinaus soll auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine Thema sein. (dpa)