Bundespressekonferenz bestätigt ZDF-Journalisten Feldhoff als Vorsitzenden

Die Bundespressekonferenz hat Mathis Feldhoff (Bild) zum vierten Mal als ihren Vorsitzenden gewählt. © M. Popow/IMAGO

Am Montagabend hat die Bundespressekonferenz den ZDF-Journalisten und Autoren Mathis Feldhoff erneut als ihren Vorsitzenden bestätigt.

Berlin - Die Mitgliederversammlung des Zusammenschlusses der Hauptstadtjournalisten wählte den 58-Jährigen am Montagabend in Berlin zum vierten Mal in das Amt. Der in Münster geborene Feldhoff arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.

Als Vorstandsmitglieder bestätigt wurden zudem Angela Wefers (Börsen-Zeitung), Stephan Detjen (Deutschlandradio), Corinna Buschow (epd), Ute Welty (Freie Journalistin), Tim Szent-Iványi (Redaktionsnetzwerk Deutschland), Jana Wolf (Rheinische Post) und Joachim Gerhardt (Freier Journalist).

International gilt die BPK als einmalige Institution, weil die Bundesregierung ihre Sprecherinnen und Sprecher dreimal pro Woche in eine von den Journalisten organisierte Pressekonferenz schickt. Auf deren Gestaltung hat die Regierung selbst keinen Einfluss. Derzeit hat die in Bonn gegründete Bundespressekonferenz knapp 920 Mitglieder. (dpa)