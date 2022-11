Von wegen GroKo: So hitzig verlief die Generaldebatte im Bundestag - Merz und Scholz teilen gegenseitig aus

Von: Marcus Mäckler

Teilen

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat (SPD), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (B 90/Die Grünen) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Generaldebatte. © IMAGO/Fotostand / Reuhl

Regierung und Opposition liefern sich im Bundestag eine knackige Debatte über die Lage im Land. Friedrich Merz wirft dem Kanzler „miserables Regierungshandeln“ vor, der kontert literarisch.

München – Glaubt Friedrich Merz an sprechende weiße Kaninchen? Es ist der Kanzler, der die Frage aufwirft, ohne sie – das versteht sich – wörtlich zu meinen. Olaf Scholz will nur etwas verdeutlichen. Merz, sagt er, behaupte allen Ernstes, nicht die letzten sechzehn Unions-Regierungsjahre seien das Problem, sondern die letzten sechzehn Wochen der Ampel. Wer das glaube, der glaube auch an das Fabelwesen aus „Alice im Wunderland“.

Literatur-Verweise sind selten im Bundestag, solch böse allemal – Scholz greift in seiner Rede gleich mehrmals darauf zurück. Man muss fairerweise sagen: Auch Merz teilt aus. Das ist so gewollt: Die Generaldebatte ist immer auch die Gelegenheit zur Generalkritik. Vorherrschendes Thema am Mittwoch ist die krisenhafte Lage im Land und die Frage, ob die Regierung alles im Griff hat. Die Ansichten gehen da weit auseinander.

Heftige Debatte im Bundestag: Merz wirft dem Kanzler „miserables Regierungshandeln“ vor

Merz eröffnet die Debatte mit einer klaren Diagnose: Beim Großthema Entlastungen wirft er Scholz und seinem Kabinett „handwerklich miserables Regierungshandeln“ vor. „Sie können es vielleicht nicht besser“, sagt Merz. „Das Tragische daran ist nur, dass die Lage für Millionen von Haushalten und Menschen in diesem Land von Tag zu Tag schwieriger wird.“ Manchen Menschen und Unternehmen stehe das Wasser bis zum Hals.

Friedrich Merz (r-l), CDU-Bundesvorsitzender, spricht im Bundestag in der Generaldebatte der Haushaltswoche. © Michael Kappeler/dpa

Scholz habe zudem nach seiner Zeitenwende-Rede Ende Februar die Chance verpasst, „dieses Land grundlegend zum Besseren zu verändern“. Stattdessen regiere in der Koalition der Dauerstreit. Bei den Verteidigungsausgaben wirft er dem Kanzler einen „großen Wortbruch“ vor. Statt auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigen, fielen sie 2023.

Die Bürgergeld-Kuschelei zwischen Union und SPD ist wieder beendet

Ganz so emotional wie bei der letzten Generaldebatte im September geht es gestern nicht zu. Damals sezierte Merz die Ampel förmlich, der Kanzler, selten aufgebracht, verzichtete auf sein Redemanuskript. Dennoch schonen sich beide Seiten nicht, was angesichts der vergangenen Tage doch wundert. Union und SPD rissen sich zusammen und einigten sich beim Bürgergeld. Manche Beobachter fühlten sich deshalb an vergangene Zeiten erinnert – der „Spiegel“ schrieb: „Die GroKo lebt!“

Wenn dem so war, dann ist sie seit Mittwoch wieder beerdigt. Scholz, der die Merz-Schelte auf der Regierungsbank ungerührt über sich ergehen lässt, feuert – zumindest im ersten Teil seiner Rede – zurück. Mit der Union und ihrem Fraktionschef sei es eben wie bei der märchenhaften Alice: „Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.“

Dann zählt Scholz auf, was die Ampel-Koalition in diesem Jahr so alles geleistet hat – von der Modernisierung des Einwanderungsrechts über die Sanierung der Bundeswehr bis zu milliardenschweren Entlastungspaketen. An die 100 Gesetze habe man verabschiedet. „Diese Regierung hat in zwölf Monaten mehr in Gang gebracht, umgesetzt und aufgeräumt, als in den Regierungen der vergangenen zwölf Jahre möglich war.“

Ampel ist optimistisch - Energiesicherheit laut dem Kanzler „wohl gewährleistet“

Vor allem versucht Scholz, den Eindruck zu zerstreuen, die Ampel tue in der Krise zu wenig. Er verweist auf die Strom- und Gaspreisbremse, auf volle Gasspeicher, neue Flüssiggasterminals und die – durch ein Kanzler-Machtwort – kurzzeitig verlängerte Akw-Laufzeit. Merz hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck diesbezüglich vorgeworfen, auf alle Experten zu pfeifen, „wenn es Ihrer Ideologie nicht entspricht“. Scholz sagt nun, die Energiesicherheit sei „wohl gewährleistet“. Man habe die Krise im Griff.

Ob das so ist, wird der Winter zeigen. Die Ampel ist optimistisch, die Union – nun ja. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verweist auf ein anderes Kinderbuch: Jim Knopf und der Scheinriese. Je näher man der Regierung komme, sagt er, desto kleiner würden ihre Leistungen.