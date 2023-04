Vor Bundeswehr-Abzug aus Mali: Schulze betont Relevanz einer fortlaufenden Entwicklungshilfe

Svenja Schulze hat die Rolle der fortlaufenden Entwicklungshilfe betont. © IMAGO

Die SPD-Politikerin Svenja Schulze hat vor dem Abzug der Bundeswehr aus Mali bis zum kommenden Jahr bestätigt, dass die Entwicklungshilfe weiter bestehen soll.

Berlin - «Es macht Sinn, weiter vor Ort zu sein», sagte Schulze am Freitag im Deutschlandfunk während des gemeinsamen Besuchs mit dem in Osnabrück geborenen Verteidigungsminister Boris Pistorius in dem westafrikanischen Land. «Es stimmt, dass der Terrorismus hier immer stärker um sich greift. Und deswegen müssen wir mithelfen, dass man diesem Terrorismus den Nährboden entzieht.»

Die Bildung junger Menschen müsse vorangetrieben und Jobperspektiven, etwa in der Landwirtschaft, geschaffen werden. Dafür werde die Bundesregierung weiterhin gemeinsam mit lokalen Verantwortlichen und Nicht-Regierungsorganisationen arbeiten, betonte die in Düsseldorf geborene Schulze. «Wir arbeiten ganz nah an der Bevölkerung.» Deutschland sei in der Verantwortung, Entwicklungsprojekte in der Sahelregion fortzusetzen.

Schulze begleitet in dieser Woche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Besuch deutscher Blauhelme im westafrikanischen Mali. Die beiden SPD-Minister landeten am Donnerstag in Gao, wo die Bundeswehr ein zentrales Feldlager der UN-Mission Minusma unterhält. Die deutsche Beteiligung an dem Einsatz soll bis Mai kommenden Jahres beendet werden. Im Rahmen der UN-Mission sind derzeit mehr als 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr in Mali stationiert. (dpa)