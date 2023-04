Bundeswehr evakuiert 100 weitere Menschen mit Militärtransportern aus dem Sudan

Menschen werden aus dem umkämpften Sudan evakuiert. © IMAGO/Florian Gaertner

Am Dienstag hat die Bundeswehr etwa 100 weitere Menschen aus dem von schweren Kämpfen geprägten Sudan ausgeflogen.

Berlin/Khartum - Sie seien in einem nunmehr fünften Militärtransporter gewesen, der in Jordanien landete, sagte ein Sprecher. Die Gesamtzahl der Evakuierten liege damit bei etwa 500 Menschen, darunter Deutsche und Bürger anderer Staaten. Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Am Wochenende begannen viele Staaten, ihre Bürger militärisch geschützt auszufliegen. Seit der Nacht zum Dienstag koordiniert die Bundeswehr die Flugbewegungen zu einem als Sammelpunkt genutzten Militärflughafen bei Khartum - eine Aufgabe, die von Frankreich übernommen wurde. (dpa)