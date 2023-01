CDU-Generalsekretär Czaja fordert Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen zum Parteiaustritt auf

Generalsekretär Czaja betont, dass sich die CDU von den Äußerungen Maaßen​s distanzieren möchte. © IMAGO/Chris Emil Janssen

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aufgrund von umstrittenen Äußerungen zum Parteiaustritt angehalten.

Berlin - Die CDU distanziere sich mit Nachdruck von den Äußerungen Maaßen​s, schrieb der in Czaja am Dienstag auf Twitter. «Für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut ist in unserer Partei kein Platz. Ich fordere Herrn Maaßen deswegen entschieden auf, aus der CDU Deutschlands auszutreten.»

Zuvor hatte Maaßen in einem Tweet behauptet, Stoßrichtung der «treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum» sei ein «eliminatorischer Rassismus gegen Weiße». Zudem gab er dem Publizisten Alexander Wallasch ein Interview für dessen Blog. In diesem spricht Maaßen ebenfalls von Rassismus, der «gegen die einheimischen Deutschen betrieben» werde.

Häufige Themen auf Wallaschs Blog sind unter anderen eine vermeintlich außer Kraft gesetzte Rechtsstaatlichkeit während der Corona-Pandemie und Einwanderung, die als «illegale Massenzuwanderung» betrachtet wird.

Auch die Thüringer CDU distanzierte sich: «Die Äußerungen von Herrn Maaßen spiegeln weder die Sprache noch die Geisteshaltung der CDU Thüringen wider. Die Sprache von Antisemiten und Verschwörungsideologen hat keinen Platz in unserer Mitte», teilte Christian Herrgott, Generalsekretär des Thüringer CDU-Landesverbandes, in dem Maaßen Mitglied ist, mit.

Der Berliner CDU-Landeschef Kai Wegner sagte dem «Tagesspiegel», Maaßen habe eine weitere Grenze überschritten. «Jetzt muss Schluss sein. Wer sich so äußert, hat in der CDU nichts mehr zu suchen.» Auch wenn die Weltanschauung und die Überzeugungen der der CDU nicht mehr zu Maaßen passten, «sollte er sich eine neue Heimat suchen.»

Der in Mönchengladbach geborene Maaßen will nach eigenen Angaben bei Twitter Vorsitzender der Werteunion werden. (dpa)