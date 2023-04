CDU: neues Grundsatzprogramm mit Stimmungsbild der Basis

Der Vorsitzende Merz hob bei der Vorstellung einer Mitgliederbefragung hervor, dass ein hoher Stellenwert für die Sicherung der Freiheit, Innovationen und die CDU als Europapartei deutlich geworden sei.jpg © IMAGO/Chris Emil Janssen

Das neue Grundsatzprogramm der CDU entsteht mithilfe eines umfangreichen Stimmungsbilds aus der Parteibasis.

Berlin - Der Vorsitzende Friedrich Merz hob am Montag in Berlin bei der Vorstellung der Ergebnisse einer Mitgliederbefragung hervor, dass dabei ein hoher Stellenwert für die Sicherung der Freiheit, für Innovationen und für die CDU als Europapartei deutlich geworden sei. Die Beteiligung von 66 000 Mitgliedern sei ein sehr erfreuliches Ergebnis und zeige, dass die Partei lebe, diskutiere und mitdenke.

Für die Befragung von Mitte März bis Mitte April waren den Angaben zufolge 240 000 Mitglieder mit bekannter Mailadresse angeschrieben worden. Insgesamt hat die CDU rund 372 000 Mitglieder. Mit dem beauftragten Meinungsforschungsinstitut Allensbach soll noch genauer ermittelt werden, inwiefern die Ergebnisse für die Mitgliedschaft repräsentativ sind.

Die CDU hatte den Prozess zu einem neuen Grundsatzprogramm nach dem Machtverlust bei der Bundestagswahl 2021 angestoßen. Beschlossen werden soll es 2024. Das aktuelle Programm stammt noch von 2007. Im März gab es dazu vier Regionalkonferenzen, am 17. Juni ist ein Kongress in Berlin geplant - nach einem kleinen Parteitag am 16. Juni, der bei der CDU Bundesausschuss heißt. Generalsekretär Mario Czaja sagte, dass es im März mehr Neueintritte gegeben habe als im Vorjahresmonat.

Der Leiter der Programmkommission, Carsten Linnemann, nannte als Ziel ein neues Programm von weniger als 100 Seiten. Zugleich solle auch auf zwei Seiten konzentriert zu sehen sein, was die Grundbotschaften der CDU seien und was sie von anderen Parteien unterscheidbar mache.

In der Befragung konnten die Mitglieder Einschätzungen zu 17 Fragen abgeben. Dabei, was für sie als politische Ableitung des «C» für christlich im Parteinamen bedeutsam ist, nannten 82,5 Prozent Freiheit als besonders wichtig. Als größte Herausforderungen wurden innere Sicherheit und das Sichern der Energieversorgung am häufigsten genannt. Mit Blick auf die EU befürworteten 82,8 Prozent eine stärkere gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. (dpa)