CDU-Politiker Kiesewetter: Lambrecht-Rückblick zu diesem Zeitpunkt schadet Bundeswehr und Ukraine

Roderich Kiesewetter schätzt ein zu frühes Bekanntwerden des Rücktrittes von Christine Lambrecht als schweren Fehler ein © IMAGO/Thomas Bartilla

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter befürchtet, dass ein möglicher Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt eintreten könnte.

Berlin - «Die Entscheidung von Frau Lambrecht ist zu respektieren, aber der Zeitpunkt, jetzt vor dem internationalen Ramstein-Treffen für die Ukraine, ist absolut schlecht für die Bundeswehr, aber auch für die Ukraine», sagte Kiesewetter am Montagmorgen dem Sender Bayern 2. «Das ist ein absolutes Kommunikationsdesaster, dass so etwas zu früh nach außen dringt.» Es seien viele Fehler gemacht worden in den vergangenen Monaten.

Am Freitagabend hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten in Berlin. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht. Lambrecht steht seit Monaten immer wieder in der Kritik, die oppositionelle Union verlangte wiederholt ihren Rücktritt. (dpa)