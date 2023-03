CDU-Politiker Spahn will auf mehr Technologie beim Klimaschutz setzen

Jens Spahn (Bild) fordert von der Bundesregierung, das Thema Anpassungen an den Klimawandel auf die Tagesordnung zu setzen. © Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre/IMAGO

Unionsfraktionsvize Jens Spahn fordert einen größeren Einsatz von Technologien beim Klimaschutz.

Berlin - «Wir brauchen eine Offensive für Klimaschutz-Technologien», sagte der in Ahaus geborene CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). «Ohne Abscheidung und Speicherung von CO2 wird das 1,5-Grad-Ziel kaum zu erreichen sein.» Zudem müsse das Thema Anpassungen an den Klimawandel auf die Tagesordnung, forderte er. Spahn äußerte sich anlässlich der Veröffentlichung des Syntheseberichts des Weltklimarats (IPCC) am Montag.

In dem Bericht hatte der Weltklimarat mit Sitz in Genf deutlicher denn je darauf hingewiesen, dass das 1,5-Grad-Ziel verfehlt werden dürfte - vorausgesetzt, die Treibhausgasemissionen werden nicht noch in diesem Jahrzehnt drastisch zurückgefahren. Der Münchner Klimaforscher Matthias Garschagen, Mitautor des Berichts, hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass es für die Erreichung der Klimaschutzziele beides brauche: die Entnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre und Lagerung sowie die Reduzierung der Emissionen. (dpa)