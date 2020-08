Corona-Demo in Berlin: Abstände erforderlich - aber keine Maskenpflicht

Die Entscheidung im Streit über eine Demonstration in Berlin ist gefallen. Das Verbot hat keinen Bestand. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot bereit.

Um 11.00 Uhr startet der Demonstrationszug der Initiative Querdenken 711. Um 9.30 Uhr wollen sich Gegendemonstranten sammeln.

+++ 10.00 Uhr: Vor dem Brandenburger Tor sammeln sich bereits die ersten Demonstranten. Die Auflagen sind ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Eine Maskenpflicht soll es nach Angaben der „Welt“ nicht geben.

Die Polizei stellt sich auch auf gewaltbereite Menschen ein. Vertreter der extremen Rechten mobilisieren seit Tagen in den sozialen Netzwerken nach Berlin.

+++ 08.40 Uhr: Robert F. Kennedy junior, Sohn von Robert F. Kennedy und Neffe von John F. Kennedy, wird in Berlin im Kontext der Corona-Demo eine Rede halten. Der Mann ist als Umweltaktivist und Impfgegner bekannt.

Kundgebung gegen Corona-Politik findet statt

Berlin - Nun ist es endgültig. Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik können heute in Berlin wie geplant stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das Verbot der Berliner Polizei* keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist jetzt rechtskräftig.

Corona-Demo in Berlin: Veranstalter der Initiative Querdenken 711 erwarten rund 22.000 Teilnehmer

Nach seinem Beschluss teilte das Gericht mit, dass es zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom 28. August 2020 im Wesentlichen bestätigt habe. „Damit sind die beiden Versammlungsverbote des Polizeipräsidenten in Berlin für diesen Tag vorläufig außer Vollzug gesetzt.“

+ Die Vorbereitungen auf die Corona-Demo in Barlin laufen auf Hochtouren. © Christoph Soeder/dpa

Die Veranstalter der Initiative Querdenken 711 erwarten rund 22.000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor. Zuvor ist ein längerer Demonstrationszug durch Berlin-Mitte geplant. Der Initiator der Kundgebung, Michael Ballweg, wertete bereits die Entscheidung der ersten Instanz, des Berliner Verwaltungsgerichts, als „vollen Erfolg“. Er betonte, dass die Demonstration friedlich ablaufen solle.

Die ganzen Unterdrückten Corona-Leugner reisen mit ihren Wohnmobilen an. Schön, dass die sich das zusätzlich zu ihrem Häusle in Schwaben noch leisten können. Bitterarm wegen Corona!!! #Berlin2908 pic.twitter.com/Bruw2xaFNV — alf frommer (@alf_frommer) August 29, 2020

Schon am Freitagabend hatten sich rund 1500 Demonstranten der Initiative Querdenken am Brandenburger Tor in Berlin versammelt und gegen die deutsche Corona-Politik protestiert. Die angemeldete Kundgebung verlief laut Polizei friedlich, es habe aber mehrmals Appelle zum Abstandhalten geben müssen. Die Polizei hatte am frühen Abend zunächst von 120 Teilnehmern gesprochen, ihre Schätzung aber später aktualisiert. Zudem hatten mehrere Hundert Menschen vor dem Vegan-Restaurant des Berliner Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann* protestiert.

Corona-Demo in Berlin: Polizei besorgt über Gewaltbereitschaft

Die Berliner Polizei zeigte sich über die im Internet formulierte „offene Gewaltbereitschaft“ besorgt, wie Vizepräsident Marco Langner sagte. Es gebe auch viele Aufrufe von Rechtsextremisten zur Teilnahme an den Versammlungen. 3000 Polizisten sollen in der Hauptstadt bereitstehen, 1000 davon aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei, hieß es von der Polizeibehörde.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat und die Polizei mussten wegen der Verbotsverfügung breite Kritik einstecken. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte zum Demonstrationsverbot auch gesagt, er wolle nicht hinnehmen, dass Berlin erneut zur Bühne für „Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten“ werde. (red) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

