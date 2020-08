Details zu Berlin-Demo: Heilpraktikerin rief mit Trump-Lüge zum Sturm auf - „Verbarrikadiert" sich Bundestag nun?

Reichsflaggen vor dem Eingang des Bundestages - und nur drei Polizisten stellen sich entgegen. Die Szenen vom Wochenende erschüttern Deutschland. Nun wird heftig debattiert.

Berlin - In der Bewertung der Bilder vom frühen Samstagabend war sich das politische Berlin weitgehend einig: „Schändliche Bilder“ sah Angela Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert. Einen „unerträglichen Angriff auf das Herz unserer Demokratie“ beklagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Eine Gruppe von circa 300 bis 400 Menschen hatte am Reichstagsgebäude eine Absperrung überrannt - auch Reichsflaggen wurden geschwenkt.

Demo vor Berliner Reichstag: Neue Details - Heilprakterin provozierte Szenen

Mittlerweile sind weitere Informationen zur Vorgeschichte der Szenen bekannt: Videos zeigen, dass eine Rednerin die Anwesenden dazu aufforderte, in das Reichstagsgebäude einzudringen - unter anderem mit der Lüge, US-Präsident Donald Trump* sei in Berlin gelandet, stachelte die Frau die Menge auf.

thread: diese frau, sie soll tamara heißen, mobilisierte die anwesenden rechtsextremen zum #reichstag zu gehen. wer war eigentlich der veranstalter? wird in dieser hinsicht ermittelt? @PolizeiBerlin_E foto folgt unter diesem tweet.#b2908 #reichstag #berlin pic.twitter.com/iENJbo94ll — volksfahrraeder (@immer_bereit) August 31, 2020

Nach Recherchen des Berliner Tagesspiegel handelte es sich bei der Rednerin um eine „szenebekannte Heilpraktikerin aus der Eifel“. Sie sei in sozialen Netzwerken durch das Teilen von verschwörungsideologischen Inhalten und Reichsbürger-Ideologie aufgefallen. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte zunächst erklärt, die Frau am Mikrofon sei unerkannt geblieben. Mittlerweile laufen gegen sie Ermittlungen. Allgemein ermittelt die Polizei wegen Verdacht auf Landfriedensbruch. In sozialen Netzwerken war schon Tage zuvor zum „Sturm auf Berlin“ aufgerufen worden - mit klar rechtsextremistischem Unterton.

Reichstag: Nur drei Polizisten stellen sich hunderten Menschen entgegen - reicht ein neues Polizei-Konzept?

Auch mit einem weiteren Argument hatte die Frau versucht, die Demonstrationsteilnehmer in Bewegung zu setzen: „Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr!“, rief sie. Tatsächlich stellten sich letztlich nur drei Polizisten den Anstürmenden entgegen - am Montag wurden sie von Steinmeier offiziell geehrt. Auch Seibert dankte ihnen.

Doch wenn es darum geht, welche Schlüsse aus dem Vorfall zu ziehen sind, klaffen die Meinungen weit auseinander. Reicht ein überarbeitetes Polizei-Konzept, oder braucht es weiterreichende Maßnahmen? Gedanken an harte neue Regeln sind ebenso zu hören, wie komplett anderslautende Mahnungen: Die Demokratie dürfe sich angesichts des Angriffs einer Minderheit nicht verbarrikadieren.

Lehren aus Demo vor Reichstag: Herrmann denkt an strengere Bannmeile - Roth widerspricht und kritisiert Seehofer

Zu Vertretern der ersten Gruppe zählt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er forderte in einem Online-Talk der Bild, zu prüfen, Bannmeilen um Parlamente auszuweiten und Regeln strenger zu fassen. „Es hatte in der Vergangenheit seinen guten Grund, dass die unmittelbare Umgebung der Parlamente von Bund und Ländern tabu war für entsprechende Versammlungen und Veranstaltungen“, sagte er. Der Schutz der sogenannten Bannmeilen könne zudem ganzjährig und nicht nur in Sitzungswochen gelten.

Ganz anders sah die Lage Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne). „Wir sind kein Hochsicherheitstrakt“, sagte sie am Montag im Deutschlandfunk. „Der Bundestag ist und bleibt ein offenes Haus, das Bürgerinnen und Bürger, das Gäste aus der ganzen Welt empfängt, einlädt, unsere Demokratie zu erleben.“ Um dennoch Situationen wie am Wochenende zu verhindern, brauche es ein Sicherheitskonzept. Roth sieht allerdings andere Gefahren: Auch Innenminister Horst Seehofer (CSU) habe „die Mischung der Demonstrierenden unterschätzt“. Es müsse deutlich werden, „dass wir ein Rechtsextremismusproblem* haben".

Reichstag: „Mob nicht diese Macht geben“ - heftige Debatten über Bannmeilen-Regel, aber auch eine Greenpeace-Aktion

Ähnlich schätzte Roths Parteifreund Robert Habeck die Lage ein. Kritik gab es aber auch aus der FDP. „Ich glaube nicht, dass wir einem solchen Mob diese Macht geben sollten“, sagte Nordrhein-Westfalens Vizeministerpräsident Joachim Stamp der Bild mit Blick auf Herrmanns Überlegungen.

Heftig debattiert werden auch Verhältnismäßigkeiten: Der CSU*-Abgeordnete Stefan Müller rügte die Geschehnisse vom Wochenende auf Twitter in einem Atemzug mit einer Aktion, bei der Greenpeace-Aktivisten ein Transparent am Gebäude enthüllt hatten - und erntete teils heftige Kritik, aber auch Zustimmung in den sozialen Netzwerken. Unverhältnismäßige Sicherheitspraxis am Bundestag rügte der parteilose Abgeordnete Marco Bülow - er sei noch am Freitag bei einem Termin mit Klimaschützern mehrfach kontrolliert und „überwacht“ worden. Einen Tag später sei es zu den bekannten Szenen gekommen.

Ich wurde dreifach überprüft und überwacht weil ich am Fr bei #reclaimTheHouse u.a. „schlimme“ Klimaschützer in den #Bundestag eingeladen habe und diese Antidemokraten können den BT stürmen und die Bannmeile besetzen ??? #WTF #Reichstag https://t.co/jHLHeOJaFa — Marco Bülow (@marcobuelow) August 30, 2020

"Sturm" auf Reichstag und die Folgen - nun Maskenpflecht bei allen Demos in Berlin?

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) befürwortete im Innenausschuss unterdessen eine generelle Maskenpflicht bei Demonstrationen in Berlin. Auf Twitter kündigte er am Montag an, er werde in Absprache mit der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag dem Senat vorschlagen, die Infektionsschutzverordnung entsprechend anzupassen: „Mund-Nasen-Schutz tragen soll auf Versammlungen verpflichtend werden.“ Die aktuelle Berliner Infektionsschutzverordnung schreibt das nicht vor.“

Herrmann dachte indes auch an Lehren aus der ersten Hochphase der Corona-Krise. „Wir haben zum Teil die Isolation übertrieben“, sagte er mit Blick auf strikte Regeln etwa in Altenheimen. „Wir müssen ein Mindestmaß an menschlichen Kontakten, auch in solchen Situationen, aufrechterhalten.“ Zu diesem Thema hatte sich Angela Merkel auch in ihrer Sommer-Pressekonferenz geäußert.

Eine weitere Konsequenz der Geschehnisse sind Debatten über Pflichten und Rechte von Polizisten, die privat Demonstrationen besuchen. Berichten zufolge waren drei bayerische Polizisten in Berlin als Redner aufgetreten. Auch ein Verfassungsrichter aus Bayern war vor dem Reichstag gesehen worden - er bestätigte Merkur.de* seine Anwesenheit. (fn/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.