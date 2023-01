Diskussion um Lambrecht-Nachfolge: SPD-Politiker Bartels fordert hochkarätige Besetzung

Der Ex-Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels fordert eine hochkarätige Nachfolge im Verteidigungsministerium. © Christian Spicker via IMAGO

Der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels setzt im sich Fall eines Rücktritts von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) für ein politisches Schwergewicht als Nachfolge ein.

Berlin - «Die Verteidigungspolitik ist für Deutschland inzwischen existenziell geworden; das ist kein politisches Nebenthema mehr», sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag). «Daran sollte sich die Entscheidung über die Nachfolge ausrichten. Der Kanzler braucht jemanden mit großem politischem Kampfgewicht.»

Als weitere Anforderungen nannte er unter anderem Organisationserfahrung, und: «Ein bisschen Liebe zur Bundeswehr gehört ebenfalls dazu.» Der in Weimar geborene einstige Bundeswehr-Generalinspekteur Hans-Peter von Kirchbach sagte dem RND: «Es müsste ein politisches Schwergewicht sein. Worauf es nicht ankommt, ist das Geschlecht.»

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands mit Sitz in Berlin, André Wüstner, forderte in der «Bild»-Zeitung eine Person, die «über Parteigrenzen hinweg vermittelbar» ist und «das große Ganze» versteht. Außerdem sollte der oder die Neue «integrieren können, kaltstartfähig, sachkundig, reformwillig und durchsetzungsfähig sein». Wüstner fügte hinzu: «Niemand erwartet, dass in den ersten Wochen gezaubert wird, aber eine Botschaft des Aufbruchs wäre wichtiger denn je.»

Am Freitagabend hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht. Die in Mannheim geborene Lambrecht steht seit Monaten immer wieder in der Kritik, die oppositionelle Union verlangte wiederholt ihren Rücktritt. (dpa)