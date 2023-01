Ex-Kanzlerkandidat Laschet fordert neues Verfahren für Unions-Kanzlerkandidatur

Teilen

Armin Laschet spricht sich gegen das aktuelle Verfahren der Auswahl des Kanzlerkandidatens der Union aus. © Felix Zahn/photothek.net via IMAGO

Der ehemalige CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hält ein neues Verfahren für die Bestimmung des nächsten Kanzlerkandidatens der Union für nötig.

Berlin - Der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag) sagte Laschet: «Es ist nötig, dass die Union ein neues Verfahren entwickelt, wie sie künftig ihren Kanzlerkandidaten auswählen will. Das Verfahren, dass sich zwei Parteichefs treffen und das miteinander besprechen, ist ganz offenkundig das Falsche.»

2021 hatte es zwischen dem in Aachen geborenen Laschet und CSU-Chef Markus Söder einen langen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union gegeben. Der bayerische Ministerpräsident unterlag schließlich Laschet, der bei der Bundestagswahl allerdings scheiterte. Die CDU hatte dem in Nürnberg geborenen Söder in der Folge vorgeworfen, den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Laschet mit öffentlichen Äußerungen geschwächt zu haben.

«Die Situation von 2021 könnte wieder auftreten, deshalb ist man klug beraten, sich weit vor der nächsten Bundestagswahl auf einen Weg zu einigen», sagt Laschet nun. «Wir haben uns alle in der Union vorgenommen, dass sich 2021 nicht wiederholen darf», fügte er hinzu. (dpa)