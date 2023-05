Berlin: Ex-US-Präsident Obama warnt vor Polarisierung und Desinformation

Barack Obama hat am Mittwochabend über die größten Gefahren für die Demokratie gesprochen (Symbolfoto: Barack Obama). © Kristin Callahan/Everett Collection/IMAGO

Am Mittwochabend hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama in Berlin vor einer Polarisierung der Gesellschaft und Desinformation gewarnt.

Berlin - «Ich glaube, das sind einige der größten Gefahren für die Demokratie», sagte Obama. «Manche jungen Leute glauben, alles, was sie auf Tiktok sehen, ist wahr. Wer auch immer das von euch auch denkt: Ist es nicht.»

Der 61-Jährige sprach am Mittwochabend in einer Halle am Ostbahnhof mit 17 000 Sitzplätzen. Empfangen wurde er mit lautem Jubel. Tickets wurden im Vorfeld für rund 61 bis 550 Euro angeboten.

Der in Oldenburg geborene Moderator Klaas Heufer-Umlauf führte durch den Abend. Der ehemalige Präsident sprach mit ihm über seine Sicht auf aktuelle politische Themen wie den Klimawandel und gute politische Führung. Dabei vergaß er nie wohl gesetzte Pointen: «Fragen Sie meine Frau Michelle, ich habe zehnmal am Tag Unrecht.»

Der in Hawaii geborene ehemalige Präsident ist schon seit einigen Tagen in Europa. Er traf dabei auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Wahlkampf 2008 hatte er an der Berliner Siegessäule eine gefeierte Rede vor geschätzten 200 000 Menschen gehalten. Als Präsident sprach er 2013 vor dem Brandenburger Tor. (dpa)