FDP-Politiker Bijan Djir-Sarai: Umfragerekordwerte der AfD sind «erschütternd»

Bijan Djir-Sarai (Bild) sieht in der großen Zustimmung für die AfD einen Selbstdruck für alle demokratischen Parteien. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Der Generalsekretär der FDP Bijan Djir-Sarai sieht die hohen Umfragewerte der AfD als einen «Anlass zur Selbstkritik».

Berlin - «Sie müssen allen demokratischen Parteien Anlass zur Selbstkritik sein», sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die AfD zog im jüngsten ARD-«Deutschlandtrend» mit der SPD gleich. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, kämen beide Parteien demnach auf 18 Prozent.

«Die Zustimmung für die AfD in den Umfragen ist kein Zeichen für einen gesellschaftlichen Rechtsruck», betonte Djir-Sarai. «Um frustrierte Wählerinnen und Wähler wieder zurückzuholen, ist es essenziell, dass Politik und konkrete Gesetzgebung die Menschen mitnimmt, ihre Sorgen ernst nimmt und nicht losgelöst von der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird.»

Die FDP hatte zuletzt beim Gebäudeenergiegesetz mit seinen umstrittenen Heizungsregelungen den Grünen und ihrem in Lübeck geborenen Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgeworfen, an den Sorgen und Nöten der Bürger vorbei Politik zu machen. (dpa)