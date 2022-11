FDP-Politiker Dürr: Sicherheit aller Flughäfen muss überprüft werden

Teilen

FDP-Politiker Christian Dürr kritisiert die Aktionen radikaler Klimaaktivisten. © M. Popow via IMAGO

Nachdem Klimaaktivisten der Protestgruppe «Letzte Generation» am Donnerstag den Betrieb am Hauptstadtflughafen BER lahmgelegt haben, fordert der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, eine Sicherheitsüberprüfung aller Flughäfen.

Berlin - Dürr sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern am Freitag: «Wir dürfen nicht hinnehmen, dass die Radikalität einzelner Aktivisten den Fortschritt bei einer Jahrhundertaufgabe wie dem Klimawandel gefährdet. Deshalb muss mit der vollen Härte des Rechtsstaates gegen solche Aktionen vorgegangen werden.» Der in Delmenhorst geborene Dürr fügte hinzu: «Außerdem sollten wir die Sicherheit der Flughäfen erneut überprüfen, um die Funktionsfähigkeit unserer kritischen Infrastruktur zu garantieren.»

Mitglieder der Protestgruppe «Letzte Generation» hatten am Donnerstag den Betrieb am BER in Berlin lahmgelegt. Der Betrieb auf Start- und Landebahnen wurde zwischenzeitlich gestoppt. Fünf Starts mussten nach Angaben des Flughafens gestrichen werden. 15 geplante Landungen wurden demnach etwa nach Leipzig und Dresden umgeleitet.

Der in Delmenhorst geborene Dürr sprach von einer «neuen Eskalationsstufe». «Am Berliner Flughafen haben die Aktivisten erneut bewiesen, dass sie es schulterzuckend hinnehmen, im Namen des Klimaschutzes Menschenleben zu gefährden», sagte der FDP-Politiker. (dpa)