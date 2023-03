FDP-Vize Vogel will EU unabhängiger von China machen

FDP-Vize Johannes Vogel

Vor dem EU-Gipfel hat der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel verstärkte Bemühungen um mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit von China verlangt.

Berlin - Die Regierungschefs sollten das Treffen in Brüssel nutzen, um über eine gemeinsame Haltung der Europäischen Union im Systemwettbewerb auch über Wettbewerbsfragen hinaus zu sprechen, sagte der in Wermelskirchen geborene Vogel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Dabei muss das im Mittelpunkt stehen, was Europa stark und unabhängig macht: Einerseits müssen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit marktwirtschaftlich verbessern - und nicht in planwirtschaftliche Industriepolitik à la KP China einsteigen», sagte Vogel, der auch Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion ist. Vogel: «Dazu gehört auch die Unabhängigkeit von kritischen Rohstoffen aus dem China von Xi - durch Diversifizierung und neue Technologien, die zum Beispiel Lithium durch Natrium ersetzen.»

Vogel plädierte für eine «technische Unabhängigkeit, damit Softwareupdates nicht der knappe Rohstoff der Zukunft sind». Überfällig sei es, die Tragweite der strategischen Herausforderung zu verstehen und entsprechend strategisch zu agieren. Vogel: «Eine gemeinsame europäische Haltung zur Nutzung chinesischer Technik ist ebenso in deutschem Interesse wie die überfällige Entwicklung einer umfassenden deutschen Strategie zum Umgang mit China unter Führung der KP China.» (dpa)