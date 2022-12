Kein frohes Fest: Paritätischer Wohlfahrtsverband beklagt Folgen der Inflation

Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands: Ulrich Schneider © IMAGO/Jürgen Heinrich

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, hat vor Weihnachten auf die dramatischen sozialen Folgen der hohen Inflation aufmerksam gemacht.

Berlin - Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, hat vor Weihnachten in dramatischen Worten auf die sozialen Folgen der hohen Inflation hingewiesen. «Es wird natürlich für einige ein besonders bitteres Fest, weil hier nicht nur ein Krieg tobt in Europa, sondern weil sich viele Weihnachten schlechterdings nicht mehr leisten können», sagte der in Oberhausen geborene Schneider in der Sendung «Frühstart» von RTL und ntv.

Die explodierenden Lebenshaltungskosten brächten viele Menschen an ihre Belastungsgrenze und sogar darüber hinaus. «Die Lage ist wirklich nicht so gut, als dass wir jetzt ein frohes Weihnachten feiern könnten.»

Schneider forderte ein weiteres Entlastungspaket. Sollte die Not wie erwartet weiter zunehmen, werde die Regierung reagieren müssen, sagte er. «Was soll sie sonst tun: Zusehen, wie Deutschland auseinanderbricht?» Es brauche unter anderem sehr schnell eine Erhöhung des Bürgergeld-Regelsatzes auf 725 Euro statt den ab Januar geltenden 502 Euro. (dpa)