Forderung nach schnellem Kompromiss beim Bürgergeld

Manuela Schwesig fordert schnelle Kompromisse bei der Bürgergeld-Diskussion © IMAGO/Emmanuele Contini

SPD-Politikerin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Schwesig fordert schnelle Lösungen für das Bürgergeld.

Berlin - «Wir müssen uns darauf einstellen, dass es heute nicht reichen wird, wenn die Unionsländer nicht mitmachen», sagte sie im ZDF-«Morgenmagazin» vor der Abstimmung an diesem Montag im Berlin tagenden Bundesrat. Dann komme es zum Vermittlungsausschuss. «Mein Vorschlag wäre, dass man sich dann wirklich in der nächsten Woche im Vermittlungsausschuss trifft, um einen Kompromiss zu erzielen, damit wir dann den Bundesrat am 25.11. erreichen können.»

Über die strittigen Punkte müsse man sprechen, sagte die in Frankfurt an der Oder geborene Schwesig. Sie betonte aber auch: «Wir können auch nicht die Reform gänzlich kaputtmachen. Denn diese Reform ist gerecht.» Die Kritik, dass sie nicht gerecht sei, dass es nicht Fordern und Fördern gebe, die stimme einfach nicht. «Aber wir legen mehr Wert aufs Fördern. Wir wollen, dass die Menschen aus diesen Notsituationen herauskommen», sagte sie.

Der in Ost-Berlin geborene CDU-Generalsekretär Mario Czaja warf der Ampel-Koalition dagegen vor, das Konzept Fördern und Fordern mit dem Bürgergeld aufzugeben. Der Vermittlungsausschuss werde mit «ziemlicher Sicherheit» kommen, sagte er im ZDF-«Morgenmagazin». «Wenn man Fördern und Fordern so aufgibt und solche falsche Anreize setzt, da können wir da deutlich nicht mitmachen.» Das Bürgergeld sei ungerecht.

Der Bundesrat stimmt an diesem Montag über die Einführung des Bürgergelds als Alternative zu Hartz IV ab. Das Vorhaben könnte in der Länderkammer gestoppt werden, da eine Zustimmung unionsregierter Bundesländer erforderlich ist. CDU und CSU lehnen das Ampel-Vorhaben ab, weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen. Die Ampel-Parteien weisen das zurück. Der Vermittlungsausschuss ist ein gemeinsames Gremium von Bundesrat und Bundestag, um Kompromisse zu suchen. Am übernächsten Freitag (25. November) kommt der Bundesrat zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen und könnte dann einem möglichen Kompromiss zustimmen. (dpa)