Forderung nach Maßnahmen für Artenschutz von Bundesumweltministerin

Steffi Lemke fordert konkrete Maßnahmen für den weltweiten Artenschutz © IMAGO / Political-Moments

Beim Weltnaturgipfel in Kanada sollen Bedingungen für den Artenschutz festgelegt werden.

Berlin - Bundesumweltministerin Steffi Lemke, welche in Dessau geboren ist, dringt vor der Weltnaturkonferenz auf verbindliche Rahmenbedingungen für den weltweiten Artenschutz. Notwendig sei dabei nicht nur das Ziel, jeweils 30 Prozent der Flächen an Land und auf den Weltmeeren unter Schutz zu stellen, sondern auch klare Schritte, wie dies erreicht werden soll, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag im ZDF-«Morgenmagazin». Auch sei ein Mechanismus nötig zum Nachschärfen, falls die Weltgemeinschaft hier nicht auf dem richtigen Weg sei. Das 30/30-Ziel dürfe nicht nur auf dem Papier stehen, betonte Lemke.

Der in Kanada ausgetragene 15. Weltnaturgipfel, in den auch Umweltverbände große Hoffnung setzen, findet vom 7. bis zum 19. Dezember statt. Eines der Hauptziele ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Bislang ist lediglich ein Bruchteil dieser Flächen geschützt. Eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen spielt auch eine solide Finanzgrundlage für den globalen Artenschutz. Erst kürzlich hatte die Bundesregierung zugesagt, bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro dafür bereitstellen zu wollen. Experten halten diese Summe sowie die bisherigen Schutz-Anstrengungen für zu wenig.

Von den acht Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Welt sind Wissenschaftlern zufolge eine Million vom Aussterben bedroht. (dpa)