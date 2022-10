Gewerkschaft der Polizei: Legalisierung von Cannabis braucht feste Regeln

Noch zu viele Fragen offen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht sich bei der Legalisierung von Cannabis für eindeutige Regeln aus, die Polizeibeamte nicht unnötig belasten.

Berlin - «Das aktuelle Eckpunktepapier lässt noch zu viele Fragen offen», sagte der GdP-Bundesvorsitzende, Jochen Kopelke, am Mittwoch. Die nun vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte könnten für die Polizei auf kleinteilige, kontrollintensive Einzelfallprüfungen hinauslaufen, gab er zu bedenken. «Die Festlegung einer Obergrenze zieht ja trotzdem Kontrollen nach sich. Das heißt, wir sind künftig alle mit der Feinwaage unterwegs», warnte Kopelke.

Anders als die frühere GdP-Spitze stellt sich Kopelke, der im September zum neuen Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft gewählt worden war, nicht generell gegen die von der Bundesregierung geplante Legalisierung von Cannabis. Er betonte, die GdP mit Sitz in Berlin wolle den Gesetzgebungsprozess konstruktiv begleiten.

Auf die Frage, ob die Gewerkschaft die Pläne der Regierung auch dann unterstützen werde, falls ein gewerblicher legaler Anbau von Cannabis in Deutschland wegen europarechtlicher Hürden nicht möglich sein sollte, antwortete Kopelke: «Nur weil ein Baustein des Eckpunktepapiers möglicherweise durch die EU-Kommission nicht zugelassen wird, wollen wir trotzdem sehen, was die Regierung mit dem Koalitionsauftrag der Legalisierung macht.» Da könne man nicht sagen: «Nur weil ein Punkt wegfällt, ist jetzt die Tür zu.» Die Grundidee bleibe: Der Staat kontrolliert die Abgabe und den Verkauf.

Unterstützer der geplanten Reform werben unter anderem mit Verweis auf Probleme in den Niederlanden für einen legalen Anbau im Inland. Im Nachbarland wird der Verkauf von Cannabis in Coffeeshops toleriert. Allerdings ist der Anbau - mit Ausnahme von medizinischen Zwecken und fünf Pflanzen für den privaten Konsum - verboten. Die Lieferkette ist somit illegal - der Handel läuft über Kriminelle.

Lauterbach kann sich Cannabis-Freigabe 2024 vorstellen

Berlin - Der in Düren geborene Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht nicht davon aus, dass die geplante Freigabe von Cannabis in Deutschland bereits im kommenden Jahr umgesetzt wird. Das sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Eckpunkte für die geplante Legalisierung der Droge. Die Materie sei ausgesprochen komplex. «Die Erstellung dieser Eckpunkte war keine Kleinigkeit und in der Komplexität geht das über das hinaus, was durch einen schönen Sudoku-Abend abgerufen wird.» Auch die Vorbereitung eines konkreten Gesetzes werde keine Kleinigkeit. «Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn alles gut läuft, dass dann 2024 die Legalität erreicht ist.»

Das Bundeskabinett hatte seine Vorschläge zur Legalisierung zuvor beschlossen. Es handelt sich noch nicht um einen Gesetzentwurf, sondern zunächst um Grundzüge des geplanten Vorhabens, die nun in Brüssel zur Prüfung vorgelegt werden. Die Pläne sollen nach Lauterbachs Worten nur weiterverfolgt werden, wenn sie einer europa- und völkerrechtlichen Prüfung standhalten. (dpa)