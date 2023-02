Greenpeace-Aktivisten demonstrieren auf Dach von SPD-Zentrale gegen Autobahnausbau

Greenpeace-Aktivisten haben gegen den Ausbau von Autobahnen protestiert. (Symbolfoto). © Christian Ohde/IMAGO

Am Montagmorgen haben Aktivisten der Non-Profit-Organisation Greenpeace das Dach der SPD-Zentrale besetzt und gegen den Ausbau von Autobahnen protestiert.

Berlin - Etwa zehn Aktivisten befanden sich auf dem Dach, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Zwei von ihnen hätten sich abgeseilt und ein Banner mit der Aufschrift «Bahn statt Beton, Fortschritt wagen» am Haus aufgespannt. Zehn weitere Greenpeace-Aktivisten wollten am Boden demonstrieren, sind aber gestoppt worden, wie es weiter hieß. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

«Wir sind hier, weil die SPD gerade das Zünglein an der Waage ist, wenn es um den Bau neuer Autobahnen in Deutschland geht», sagte Lena Donat von Greenpeace mit Hauptsitz in Amsterdam der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor Ort. Greenpeace fordere von der SPD, Farbe zu bekennen und zu ihren Werten und Versprechen zu stehen. «Autobahnen bauen ist nicht sozial gerecht», sagte Donat. (dpa)