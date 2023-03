Grüne verlangen raschere Waffenlieferungen an die Ukraine

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang © IMAGO / Metodi Popow

Die Grünen fordern mehr Tempo bei den Waffenlieferungen an die Ukraine.

Berlin - «Damit sich die Ukraine weiterhin verteidigen kann, müssen wir die militärische Unterstützung fortbestehen lassen, aufrechterhalten und auch in Abstimmung von unseren europäischen Partnern daran weiterarbeiten», sagte die in Filderstadt geborene Parteichefin Ricarda Lang am Montag in Berlin. «Wir müssen aber vor allem auch schneller werden.»

Forderungen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba an Deutschland nach der Lieferung von mehr Munition nannte Lang «mehr als verständlich». Jede Verzögerung bei der Lieferung von Waffen mache es für die Ukraine schwieriger, Territorium gegen Russland zu verteidigen, sagte Lang. Je schwieriger die Situation für die Ukraine werde, desto unwahrscheinlicher würden auch künftige Friedensverhandlungen und damit Stabilität und Frieden in Europa, «was am Ende unser aller Ziel ist», sagte sie. (dpa)