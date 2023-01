Grünen-Fraktionschefin Haßelmann geht von schneller Befassung mit Panzer-Export aus

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann setzt sich für die Unterstützung der Ukraine ein. © IMAGO/Christian Spicker

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann erwartet, dass sich die Bundesregierung rasch mit der Frage nach dem Export deutscher Kampfpanzer in die Ukraine beschäftigt. Zuvor hat Polen um die Erlaubnis zum Export gebeten.

Berlin - Sie gehe sicher davon aus, dass die Bundesregierung sich noch in der laufenden Woche damit beschäftigen werde, sagte Haßelmann am Dienstag in Berlin.

«Die Zustände dort sind dramatisch», sagte Haßelmann über die Ukraine. Es brauche deshalb Unterstützung im humanitären, finanziellen und wirtschaftlichen Bereich und auch mit schweren Waffen. Sie betonte, aus Sicht der Grünen solle die Bundesregierung anderen Ländern, die die Ukraine mit Rüstungsgütern unterstützen wollten, nicht im Wege stehen.

Über den am Wochenende entbrannten öffentlichen Koalitionskrach zu dem Thema sagte die in Straelen geborene Haßelmann, sie halte es nicht für sinnvoll, mit Schuldzuschreibungen, öffentlicher Kritik oder Angriffen auf Personen zu agieren. «Ich halte die Lage in der Ukraine für viel zu ernst, als dass es jetzt plötzlich darum geht, ob Grüne, FDP oder SPD miteinander streiten und die richtige Tonlage finden. Das halte ich für völlig unangemessen.»

Polen erwartet bei Leopard-Lieferung schnelle Entscheidung Berlins

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki erwartet eine schnelle Antwort Berlins auf den Antrag seines Landes, die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu genehmigen. «Ich hoffe, dass die Antwort der deutschen Seite diesmal schnell kommt, denn die Deutschen zögern, sie irren herum, sie handeln auf eine Art und Weise, die schwer zu verstehen ist», sagte der in Breslau geborene Morawiecki am Dienstag in Warschau. Es sei deutlich zu sehen, dass Deutschland denjenigen, die die Ukraine verteidigen wollten, nicht helfen wolle.

Polen möchte der Ukraine im Rahmen eines Bündnisses mit anderen Ländern 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard liefern. Um in Deutschland hergestellte Panzer an andere Länder weiterzugeben, ist die Genehmigung der Bundesregierung erforderlich. Diese bestätigte den Eingang des entsprechenden polnischen Antrags am Dienstag. (dpa)