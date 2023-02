Grünen-Politiker Hofreiter: Scholz muss europäische Partner überzeugen

Anton Hofreiter befürwortet die «koordinierende Rolle» des Bundeskanzlers. © Political-Moments via IMAGO

Angesichts der zögerlichen Kampfpanzer-Zusagen fordert Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, das Vertrauen der EU-Partner zurückzugewinnen.

Berlin - «Es geht jetzt darum, Vertrauen zurückzugewinnen und die europäischen Partner zu überzeugen», sagte der in München geborene Hofreiter dem Nachrichtenportal «t-online» (Mittwoch). «Es ist gut, dass der Kanzler endlich eine koordinierende Rolle übernimmt. Wir haben keine Zeit zu verlieren, denn eine russische Frühjahrsoffensive steht bevor.»

Die Militärhilfe ist womöglich ein Rennen gegen die Zeit, da Russland nach Einschätzung von Militärexperten eine neue Großoffensive gegen die Ukraine vorbereitet. Der in Osnabrück geborene Scholz (SPD) gibt an diesem Mittwoch im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschäftigen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel unter anderem mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Möglicherweise wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem Gipfel teilnehmen.

Die Bundesregierung ringt nach ihrer Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern um die Zusagen weiterer Staaten. Nach der politischen Freigabe von Lieferungen sei die geplante Allianz noch nicht komplett, hatte es am Wochenende geheißen.

Der Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, zeigte Verständnis für die Partner, mahnte zugleich aber auch Tempo an. «In Deutschland haben wir uns die Zeit genommen, um eine gute und fundierte Entscheidung zu treffen. Diese Zeit nehmen sich unsere Partner nun auch. Das ist legitim», sagte der in Teheran geborene Djir-Sarai dem Nachrichtenportal. «Gleichermaßen darf die Entscheidung nun aber auch nicht zu lange dauern, für die Ukraine zählt jeder Tag.» (dpa)