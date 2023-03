Grünen-Politikerin Mihalic: «Wir haben eine Menge Aufgaben vor uns»

Teilen

Grünen-Politikerin Mihalic (Bild) hat sich zu den Konfliktthemen der Ampel-Koalition geäußert. © IMAGO/Sebastian Gabsch

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, hat die andauernden Beratungen der Ampel-Koalition mit einer Reihe von noch nicht gelösten Problemen begründet.

Berlin - «Wir haben eine Menge Aufgaben vor uns, die wir akut bewältigen müssen, insbesondere im Bereich der Klimakrise», sagte die in Waldbröl geborene Politikerin Mihalic am Montagmorgen im ARD-«Morgenmagazin». Es sei zwar schon viel erreicht worden beim Ausbau erneuerbarer Energien, nun müsse man aber auch auf andere Bereiche schauen. Sie nannte das Heizen im Gebäudesektor und den Verkehr.

Seit dem Sonntagabend beraten die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt. Die Gespräche über eine Reihe von Konfliktthemen dauerten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montagmorgen noch an. Bereits im Vorfeld war eine lange Sitzung bis in die Nacht hinein erwartet worden.

Mihalic sprach den Vorschlag zum schrittweisen Heizungstausch von dem in Lübeck geborenen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) an. «Das sind natürlich auch wichtige Punkte, über die muss intensiv diskutiert werden. Und wenn dafür der Preis eine Nachtsitzung ist, dann bitte. Aber Hauptsache ist, dass wir da wirklich intensiv um Lösungen ringen.» Sie verteidigte die Pläne, die ab 2024 einen Einbau neuer Heizungen vorsehen, die je zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das sei nötig, um Planbarkeit sicherzustellen. (dpa)