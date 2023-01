Grundsteuer: FDP-Finanzexperte Herbrand fordert zu Kulanz bei Fristverletzungen auf

FDP-Politiker Markus Herbrand fordert Nachsicht bei der am Dienstag endenden Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. © IMAGO/Sebastian Gabsch

Der FDP-Politiker und Finanzexperte Markus Herbrand hat die Länder zu mehr Kulanz bei möglichen Fristverletzungen bei der Abgabe der Grundsteuererklärung aufgefordert.

Berlin - «Angesichts der bei weitem noch nicht vollständigen Unterlagen appellieren wir an die Bundesländer, auch nachträgliche Einsendungen zu ermöglichen und kulant mit Fristverletzungen umzugehen», sagte der in Schleiden geborene finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). «Das Gelingen der verfassungsrechtlich gebotenen Grundsteuerreform hängt entscheidend vom Beitrag der Bürgerinnen und Bürger ab, so dass Kooperation und nicht Strafandrohung das Gebot der Stunde sein sollte.»

An diesem Dienstag endet die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Viele Immobilienbesitzer müssen noch liefern. Erst etwas mehr als zwei Drittel gaben die Erklärung bis zum Sonntag ab, wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums mit Sitz in Berlin am Montag sagte. Im Herbst hatten die Länder wegen des schleppenden Eingangs der neuen Grundsteuererklärungen bei den Finanzbehörden die Abgabefrist von Ende Oktober auf Ende Januar 2023 verlängert. Eine erneute Fristverlängerung gibt es nicht, wie mehrere Ländervertreter deutlich gemacht hatten.

Der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) mit Sitz in Berlin, Florian Köbler, sagte dem RND, er halte nichts davon, die Frist jetzt noch einmal generell zu verlängern. In vier Monaten werde das Ausfüllen auch nicht leichter. Die Dokumente gar nicht einzureichen, hält er für nicht sinnvoll. «Ich rechne damit, dass die Steuerverwaltung bei denjenigen, die sich hartnäckig weigern, eine Erklärung abzugeben, Schätzungen durchführt.» (dpa)