Hanau: Innenministerin Faeser wünscht sich «Empathie für die Betroffenen und Härte gegen Extremisten»

Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert härtere Maßnahmen gegen Extremisten. © Jürgen Heinrich/IMAGO

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betont die Relevanz, gemeinsam gegen den Rechtsextremismus vorzugehen.

Berlin/Hanau - Es gelte, «Empathie für die Betroffenen und Härte gegen Extremisten» zu zeigen, erklärte Faeser am Freitag mit Blick auf den rassistischen Anschlag von Hanau mit neun Toten, der sich an diesem Sonntag (19. Februar) zum dritten Mal jährt. Auch wenn sich der öffentliche Fokus durch Russlands brutalen Krieg gegen die Ukraine verändert habe und sich Deutschland vor neuen Bedrohungslagen schützen müsse, dürfe nicht vergessen werden: «Der Rechtsextremismus ist weiterhin die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie.»

Ein 43-jähriger Deutscher hatte in Hanau am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.

Rechtsextreme Hetze und Gewalt, Anfeindungen und Ausgrenzung – all das erlebten viele Menschen in der Gesellschaft tagtäglich, erklärte die in Bad Soden am Taunus geborene Faeser. «In vielen dunklen Ecken des Netzes wird weiter ein Klima der Menschenverachtung geschürt», so Faeser. Die Morde in Hanau hätten vor drei Jahren das ganze Land zutiefst erschüttert. «Der 19. Februar 2020 bleibt ein tiefer Einschnitt. Wir werden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov nie vergessen.» (dpa)