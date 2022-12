Janine Wissler: Mehr Armut nach einem Jahr Regierung der Ampel-Koalition

Janine Wissler kritisiert Arbeit der Ampel © IMAGO/Christian Spicker

Vorsitzende der Linke ist nach einem Jahr Ampelkoalition nicht von deren Arbeit überzeugt.

Berlin - Armut habe zugenommen, Entlastungen kämen zu spät und seien zu ungenau, Fragen der Gerechtigkeit kämen zu kurz, sagte Wissler, die in Langen geboren wurde, am Dienstag im ARD-«Morgenmagazin». Das Bürgergeld als Nachfolger von Hartz IV nannte Wissler «vermurkst». Auch gebe es Defizite im Klimaschutz und in der Wohnungspolitik. Als richtige Maßnahme wertete sie die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde.

Die Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte vor einem Jahr unter dem Motto «Mehr Fortschritt wagen» ihre Arbeit aufgenommen, Olaf Scholz (SPD), geboren in Osnabrück, hatte am 8. Dezember seinen Amtseid als Kanzler geleistet.

FDP-Vize Johannes Vogel, geboren in Wermelskirchen, verwies auf die «außerordentliche Krise», mit der die Ampel-Koalition durch den russischen Angriff auf die Ukraine kurz nach Amtsantritt konfrontiert war. Man habe eine industrielle Kernschmelze verhindern können und auch, dass die Menschen frieren müssen. Das sei keine Selbstverständlichkeit gewesen. Vogel, der auch Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion ist, räumte zugleich ein, dass die Ampel-Koalition noch effektiver werden kann. «Diese Koalition kann schneller und besser werden», sagte Vogel im ARD-«Morgenmagazin».

Anspruch der Koalition im kommenden Jahr müsse sein, neben dem akuten Krisenmanagement absehbare Herausforderungen anzugehen, betonte Vogel. Er nannte etwa eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr und eine Reform des Rentensystems. Vogel warb auch dafür, nicht jede Debatte als Koalitionsstreit zu sehen. «Nicht jede Diskussion ist gleich Streit, und übrigens nicht jeder Kompromiss auch Verrat.» (dpa)