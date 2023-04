Kämpfe im Sudan: Bundeswehr evakuiert 311 Menschen

Am frühen Montagmorgen waren die ersten 101 aus dem Sudan Evakuierten in Berlin gelandet (Symbolfoto).jpg © IMAGO/Achille Abboud

Die Bundeswehr hat bisher 311 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen.

Berlin - Das teilte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr am Montag auf Twitter mit. Unter den Evakuierten sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehr als die Hälfte Deutsche. Die Evakuierungsflüge sollen fortgesetzt werden, solange es die Sicherheitslage zulässt. Die Bundeswehr hat dazu auf einem Flugplatz bei Khartum einen militärisch gesicherten Operationspunkt eingerichtet, um deutsche Staatsangehörige und Bürger anderer Staaten auszufliegen.

Insgesamt sind etwa 1000 Soldaten an dem Einsatz beteiligt. Die Evakuierten werden zunächst nach Jordanien gebracht, von dort wird eine Weiterreise organisiert. Am frühen Montagmorgen waren die ersten 101 aus dem Sudan Evakuierten in Berlin gelandet. (dpa)