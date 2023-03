Kanzler Scholz würde sich unter bestimmten Bedingungen in Haushaltsstreit einmischen

Olaf Scholz (Bild) würde, wenn es gewollt wäre, im Haushaltsstreit eingreifen. © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Bundeskanzler Olaf Scholz würde sich in den Haushaltsstreit zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und den anderen Ministerien einmischen, wenn es nötig wäre.

Berlin - «Wenn es gewünscht und nötig ist», könne der Etatentwurf auch «unter tatkräftiger Mithilfe des Bundeskanzlers» entstehen, sagte der in Frankfurt am Main geborene Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag. Zunächst einmal gehe er aber davon aus, dass sich die Ministerien einig würden. Alle wüssten, dass es in diesem Jahr besonders schwierig sei, Ausgabenwünsche und Spielräume im Haushalt überein zu bringen.

Ob vor dem endgültigen Regierungsentwurf für den Etat 2024 noch die sonst üblichen, sogenannten Eckwerte vorgelegt werden, ist laut Finanzministerium noch nicht entschieden. Eigentlich hätte der in Wuppertal geborene Lindner diese Pläne bereits Anfang des Monats präsentieren sollen. Er verschob den Termin aber, weil sich die Ministerien noch nicht einigen konnten. Der endgültige Regierungsentwurf soll nach bisherigem Plan nach der Mai-Steuerschätzung am 21. Juni vom Kabinett abgesegnet werden. Danach ist der Bundestag am Zug, der den Haushalt Anfang Dezember beschließen will. (dpa)