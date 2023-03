Weniger Klinikbehandlungen im letzten Jahr

Teilen

Die Fallzahl lag im vergangenen Jahr um 15 Prozent unter dem Niveau von 2019, also von vor der Pandemie.jpg © IMAGO/Vladimir Mucibabic

Laut einer Analyse 2022 hat sich die Zahl der Klinikbehandlungen wegen körperlicher Erkrankungen stärker verringert als in den ersten beiden Pandemie-Jahren.

Berlin - Die Fallzahl lag im vergangenen Jahr um 15 Prozent unter dem Niveau von 2019, also von vor der Pandemie, wie das Wissenschaftliche Institut der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) am Montag mitteilte. Bei Behandlungen psychiatrischer Fälle ging die Fallzahl 2022 demnach um 11 Prozent zurück - das war ein etwas größeres Minus als 2021, aber nicht so stark wie 2020. Basis der Auswertung waren den Angaben zufolge Abrechnungsdaten der AOK.

Die Fallzahlrückgänge im vergangenen Jahr seien nicht mehr dadurch bedingt gewesen, dass Kapazitäten für schwer kranke Corona-Patienten frei gehalten wurden, hieß es zur Erläuterung. Wesentlicher Grund seien vielmehr enorme Personalausfälle infolge von Infektionswellen mit der Corona-Variante Omikron gewesen. (dpa)