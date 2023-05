Lauterbach: Ohne die Reform würden kleine Krankenhäuser sterben

«Es geht hier darum in erster Linie Transparenz herzustellen», sagte der SPD-Politiker Karl Lauterbach.jpg © IMAGO/Christoph Hardt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach befürwortet die geplante Krankenhausreform weiterhin.

Berlin - «Es geht hier darum in erster Linie Transparenz herzustellen», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. Er bezog sich besonders auf das Vorhaben, das Kliniknetz in drei Versorgungsstufen einzuordnen und entsprechend zu finanzieren - von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken.

Kliniken in der Stadt hätten oft einen sehr guten Ruf, aber beim genaueren Hinschauen sehe man, dass die Ärzte nicht gut ausgebildet seien oder die Klinik über spezielle Geräte nicht verfüge. «Diejenigen, die die Reform mit Level nicht wollen, die wollen nicht, dass ganz klar steht: Das ist eigentlich eine Klinik, die bis auf ein paar Spezialgebiete keine Spezialklinik ist», sagte Lauterbach. «Wir wollen aber, dass man sich da ehrlich macht und dass man den kleinen Kliniken auch eine Möglichkeit gibt zu überleben.»

Ohne die Reform würden kleine Krankenhäuser sterben, sagte Lauterbach. Zu Bedenken, die Reform führe insbesondere für Menschen im ländlichen Raum zu längeren Fahrtwegen, entgegnete Lauterbach, die Patienten seien bereit, für eine bessere Behandlung auch länger zu fahren.