Letzte Generation: 13 Protestmärsche, um einen Gesellschaftsrat durchzusetzen

In Berlin wollen die Demonstranten der Letzten Generation zum Kanzleramt ziehen, um Olaf Scholz im offenen Brief aufzufordern, einen zufällig gelosten Gesellschaftsrat einzuberufen.jpg © IMAGO/Andreas Friedrichs

An diesem Mittwochnachmittag sollen Protestmärsche der Klimaschutzgruppe Letzte Generation in mindestens 13 Städten stattfinden und u. a. beim Kanzleramt Halt machen.

Berlin - In Berlin wollen die Demonstranten auch zum Kanzleramt ziehen, um Olaf Scholz (SPD) einen offenen Brief zu übergeben. Darin wird der Regierungschef aufgefordert, einen zufällig gelosten Gesellschaftsrat einzuberufen. Das Gremium soll nach dem Willen der Gruppe Maßnahmen erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 die klimaschädliche Nutzung von Öl, Gas und Kohle beenden kann. In dem Brief heiß es: «Wir werden unseren Protest beenden, sobald die Bundesregierung den Gesellschaftsrat einberuft.»

Carla Rochel, Sprecherin der Letzten Generation, erklärte dazu: «Es wäre uns allen lieber, wenn eine Lösung im Gespräche gefunden werden würde und uns weitere Sitzblockaden erspart blieben. Auch wenn es gerade mehr Menschen denn je gibt, die sich der Letzten Generation anschließen.» Die Gruppe erlebe gerade eine Welle der Solidarität; immer mehr Bürgerinnen und Bürger wollten «ihrer Verzweiflung angesichts der immer weiter voranschreitenden Klimakatastrophe Ausdruck verleihen».

Protestmärsche waren nachmittags unter anderem in Hamburg, Köln, Leipzig und Hannover geplant. Weitere Demonstrationen soll es demnach ab sofort vor allem mittwochs geben. Ab Montag beginnt den Angaben zufolge zudem eine Kampagne, «die ein Schlaglicht auf die rücksichtslose Verschwendung der Superreichen und ihre Überemissionen richten wird».

Polizei und Staatsanwaltschaft waren vergangene Woche mit einer Razzia gegen die Letzte Generation vorgegangen. Dabei durchsuchten 170 Beamte 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern. Der Vorwurf lautet auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten weisen es zurück, kriminell zu sein. (dpa)