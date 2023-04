Peru: Europäische Abgeordnete verurteilen Gewalt gegen Demonstranten

Demonstranten fordern den Rücktritt von Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Pedro Castillo. .jpg © IMAGO/Carlos Garcia Granthon

30 europäische Parlamentsabgeordnete fordern angesichts der blutigen Proteste in Peru den Stopp der staatlichen Gewalt gegen Demonstranten.

Berlin/Lima - «Wir sind angesichts der Berichte über die gewaltsame Repression, willkürliche Tötungen und Verhaftungen, über Folter sowie das Verschwindenlassen von Protestierenden in großer Sorge um die Menschenrechte in Peru», hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Offenen Brief, der von der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Linke) initiiert wurde.

Seit Ende vergangenen Jahres kommt es in Peru immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Pedro Castillo. Der frühere Dorfschullehrer wurde im Dezember wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Bei den Protesten kamen bislang über 60 Menschen ums Leben.

«Wir fordern die Übergangsregierung von Dina Boluarte auf, sämtliche Gewalt gegen die Zivilbevölkerung zu stoppen, das Recht auf friedlichen und sozialen Protest zu garantieren, die Kriminalisierung und Stigmatisierung der Demonstranten zu beenden sowie unabhängige Aufklärung und Strafverfolgung der Menschenrechtsverbrechen unter Unterstützung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte zu ermöglichen», hieß es in dem Offenen Brief, den Abgeordnete des Europaparlaments und nationaler Parlamente unterzeichneten.

Linken-Abgeordnete Dagdelen plant nach Angaben ihres Büros für die kommende Woche eine Reise nach Peru, um den inhaftierten Ex-Präsidenten Castillo im Gefängnis zu besuchen. «Die breite Unterstützung des Offenen Briefs von Abgeordneten aus zahlreichen Ländern Europas ist ein starkes Signal für einen Stopp der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere gegen Indigene, die von der so genannten Übergangsregierung in Peru ausgeht», sagte Dagdelen. «Die 30 Abgeordneten setzen sich dringlich für eine Haftentlassung des abgesetzten peruanischen Präsidenten Pedro Castillo aus humanitären und gesundheitlichen Gründen ein.» (dpa)