Linke-Parteichef: Friedensgespräche mit Putin zwingend erforderlich

Ukraine-Krieg

Der Parteivorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, hält Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für unerlässlich, um den Krieg zu stoppen.

Berlin - «Klar ist, dass dieser fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nur in einem tatsächlichen Frieden münden wird, wenn miteinander diplomatische Initiativen unternommen werden», sagte der Linke-Politiker am Montag im ZDF-«Morgenmagazin». Es müsse verhandelt und klargemacht werden, dass der Krieg sofort enden müsse. «Dafür gilt es eben auch, leider in dieser Situation mit Wladimir Putin reden zu müssen.»

Beide Kriegsparteien lehnen Friedensgespräche derzeit aber ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte dies angesichts der russischen Besetzung ukrainischen Territoriums erst am Wochenende bekräftigt und gesagt, Russlands Präsident Wladimir Putin könne zwar theoretisch diplomatische Zugeständnisse machen. «Aber nach einem Jahr würde er mit dem Töten neu anfangen.»

Linke-Parteichef Schirdewan kritisierte vor allem einen seiner Meinung nach zu einseitigen «militärischen Tunnelblick» der deutschen Bundesregierung, die mit immer weiter fortgesetzten Waffenlieferungen diesen Konflikt nicht beenden würde.

Sein Gesprächspartner in der Sendung, der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Müller, entgegnete, Putin sei zu unglaubwürdig für ernsthafte Verhandlungen. «Wir müssen in eine Verhandlungsposition kommen, in der Putin merkt, er kann dieses Land nicht einfach überrennen.» (dpa)