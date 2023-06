Linksextreme Gewalt: Gewerkschaft der Polizei fordert besseren Schutz und strenges Bundesversammlungsgesetz

Nach dem Schuldspruch gingen in Bremen laut Polizei rund 350 meist vermummte Menschen auf Einsatzkräfte los.

Nach dem Urteil gegen Studentin Lina E. hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) das extreme Gewaltpotential von Linksextremisten kritisiert und ist besorgt um die eigenen Polizeibeamten.

Berlin - «Linksextremisten üben Rache und bereiten sich auf noch mehr Gewalt vor», sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke am Donnerstag. Er fügte hinzu: «Wir Polizisten müssen deren Versammlungen schützen. Diese Arbeitsrealität ist bitter.»

Nach dem Schuldspruch hatten Sympathisanten am Mittwochabend in mehreren Städten gegen das Urteil protestiert. Dabei kam es teilweise zu Ausschreitungen und Zusammenstößen. In Leipzig wurde eine Versammlung nach Angaben eines Polizeisprechers für beendet erklärt, nachdem Flaschen und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen worden seien. In Bremen gingen laut Polizei rund 350 meist vermummte Menschen auf Einsatzkräfte los. «Das Vorgehen der Täter zeichne sich aus durch ein hohes Maß an Organisation, Planung und Brutalität», sagte der GdP-Vorsitzende.

Die Gewerkschaft der Polizei fordert in allen Bundesländern und im Bund Sonderstaatsanwaltschaften, die sich speziell um Gewalt gegen Polizeibeschäftigte kümmern. Um Polizeibeschäftigte und ihre Angehörigen besser zu schützen, seien zudem Auskunftssperren eine sinnvolle Maßnahme. Der Weg hin zu einer solchen Sperrung der Melderegisterauskunft sei bislang jedoch in vielen Fällen «sehr steinig». Die GdP sprach sich außerdem für «ein einheitliches, strenges Bundesversammlungsgesetz» aus.

Die Studentin Lina E. war zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sprach die aus Kassel stammende 28-Jährige wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig. Drei mitangeklagte Männer erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten.

Der Haftbefehl gegen Lina E. wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Reststrafe muss sie erst verbüßen, wenn das Urteil rechtskräftig ist - das Gericht ließ Revision zu. (dpa)