Maskenpflicht im Fernverkehr: Deutsche Bahn spricht sich für baldiges Ende aus

Die Deutsche Bahn will die Maskenpflicht im Fernverkehr bald beenden. © IMAGO / Olaf Schuelke

Ende in Sicht? Die Deutsche Bahn will die Maskenpflicht im Fernverkehr «schon in den kommenden Wochen» aufheben.

Berlin - «Wie im Luftverkehr sollten wir auch im Fernverkehr auf Freiwilligkeit setzen», teilte der Konzern mit Sitz in Berlin am Mittwoch auf Anfrage mit. «Ein Flickenteppich mit unterschiedlichsten Regelungen ist Fahrgästen und Mitarbeitenden immer schwerer zu vermitteln.» Ähnlich hatte sich am Mittwoch auf der Fahrgastverband Pro Bahn geäußert.

Immer mehr Bundesländer kippen die Maskenpflicht im Nahverkehr. Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben sie bereits abgeschafft. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg planen eine Aufhebung bis spätestens Anfang des kommenden Monats. Vor diesem Hintergrund pocht die FDP in der Bundesregierung auch auf ein Ende der Tragepflicht in Fernzügen und Fernbussen - dafür ist der Bund zuständig. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz sind hier noch bis zum 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Die Bundesregierung könnte dies per einfacher Verordnung ändern. (dpa)