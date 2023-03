Merkel wird mit höchstmöglichem deutschen Verdienstorden geehrt

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel © IMAGO / Political-Moments

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll mit die höchstmögliche Auszeichnung Deutschlands erhalten.

Berlin - Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll mit der höchstmöglichen Auszeichnung Deutschlands geehrt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ihr im April das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung verleihen. Einen entsprechenden Bericht des «Stern» hat das Bundespräsidialamt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Bislang erhielten diese hohe Auszeichnung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer, der in Köln geboren wurde, und Helmut Kohl (beide CDU).

Über dem Großkreuz des Verdienstordens gibt es nur noch die Sonderstufe des Großkreuzes, die jeder Bundespräsident automatisch mit Amtsantritt erhält. Ansonsten wird sie nur ausländischen Staatsoberhäuptern verliehen.

Die in Hamburg geborene Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin. Laut «Stern» werden an der Verleihung neben ihrer Familie auch viele politische Weggefährten teilnehmen. Einladungen hätten unter anderem die früheren Kanzleramtschefs Thomas de Maizière, Ronald Pofalla, Peter Altmaier und Helge Braun (alle CDU) erhalten. Auf der Einladungsliste stehen demnach auch Merkels erster SPD-Vizekanzler Franz Müntefering, ihr Regierungssprecher Steffen Seibert und ihre engsten Mitarbeiterinnen Beate Baumann und Eva Christiansen.

Aus der aktuellen CDU-Führung sowie von CSU und FDP stehe niemand auf der Liste, schreibt das Magazin, dafür aber zum Beispiel der frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann, der Schauspieler Ulrich Matthes und der in Göppingen geborene Ex-Fußballnationaltrainer Jürgen Klinsmann. (dpa)