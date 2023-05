Pakistan: Finanzielle Hilfe bei Klimaschäden aus Deutschland

«Wo es soziale Sicherungsnetze gibt, kommen Menschen schneller wieder auf die Beine», erklärte Schulze.jpg © IMAGO/Frederic Kern

Um den Klimaschutz in dem asiatischen Land zu verbessern und die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren will Deutschland Pakistan 120 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Berlin - Das vereinbarten Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) und Pakistans Klimaministerin Sherry Rehman am Dienstag am Rande des Petersberger Klimadialogs in Berlin. Dabei geht es den Angaben zufolge um einen besseren Schutz vor Überschwemmungen, den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie um eine soziale Absicherung im Fall von Klimaschäden. «Wo es soziale Sicherungsnetze gibt, kommen Menschen schneller wieder auf die Beine», erklärte Schulze.

Bei einer verheerenden Flutkatastrophe waren im vergangenen Jahr in Pakistan knapp 1700 Menschen gestorben. Zeitweise stand ein Drittel des Landes unter Wasser. Zu den neuen deutsch-pakistanischen Vorhaben zählt deshalb ein Programm zum Wassermanagement: Um Überschwemmungen zu verhindern, werden Wasserrückhaltebecken gebaut, die Regenwasser sammeln und es in Trockenzeiten für Bewässerung und als Trinkwasser wieder abgeben. (dpa)