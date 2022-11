Polizeigewerkschaft für Verhinderungsgewahrsam von Klimaaktivisten

Die GdP tritt für eine Vorbeugehaft gegen Klimaaktivisten nach bayerischem Vorbild ein (Symbolfoto). © Marius Bulling via IMAGO

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine bundesweite Vorbeugehaft gegen Klimaaktivisten. Die Forderung folgt dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz.

Berlin - «Der Verhinderungsgewahrsam ist ein wirksames Instrument des gesetzlichen Auftrags der Gefahrenabwehr», sagte Gewerkschaftschef Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz können Bürger auf Entscheidung eines Richters bis zu zwei Monate festgehalten werden, um eine schwere Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zu verhindern.

Kopelke kritisierte eine «fehlende Abstimmung der Länder mit Blick auf die Gefahrenabwehr». Es sei notwendig, gleiche Standards zu vereinbaren. Die Protestgruppe «Letzte Generation» sorgt mit Blockadeaktionen oder durch Attacken auf Kunstwerke derzeit für Schlagzeilen. Sie will auf den Klimawandel aufmerksam machen. Der in Gelsenkirchen geborene Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte nach Protesten in Kunstmuseen angekündigt, härtere Strafen prüfen zu lassen. (dpa)