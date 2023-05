Vor Prozess zu geplanter Entführung: Lauterbach bedankt sich bei beteiligten Beamten

Teilen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach © IMAGO / Panama Pictures

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor Beginn des Prozesses gegen mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die auch die Entführung des SPD-Politikers geplant haben sollen, den an ihrer Verhaftung beteiligten Beamten gedankt.

Berlin/Koblenz - «Verfahren und Vorgeschichte haben mein Vertrauen in unseren Rechtsstaat gestärkt. Dafür bin ich den Beamten, die an der Verhaftung beteiligt waren, und meinen Personenschützern, die auf mich aufpassen, sehr dankbar. Sie riskieren ihr Leben für uns», sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Sitz in Hannover.

Ab Mittwoch wird vor dem Oberlandesgericht Koblenz gegen fünf Angeklagte verhandelt. Der Anklage zufolge wollte die Gruppe «Vereinte Patrioten», die Ermittler dem «Reichsbürger»-Milieu zuordnen, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland mittels Gewalt auslösen. Dazu sollen sie einen längerdauernden Stromausfall, die Entführung Lauterbachs sowie die Absetzung der Regierung geplant haben.

Die mutmaßlichen Täter hätten ihre Möglichkeiten überschätzt, sagte der in Düren geborene Lauterbach dem RND. «In meiner Arbeit lasse ich mich durch diese Vorfälle nicht irritieren. Es besorgt mich aber, dass sich solche Gruppen jederzeit bilden können und auch Zugang zu Waffen haben.» (dpa)