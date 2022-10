Neue Regeln für den Bundestag: Ampel-Koalition will mehr Transparenz schaffen

Der deutsche Bundestag © IMAGO/IMAGO

Die Ampel-Koalition schlägt neue Regeln für den Bundestag vor. Das soll beispielsweise für lebhaftere Debatten mit Ministern und Ausschusssitzungen im Livestream sorgen.

Berlin - Zum 1. Januar soll die Geschäftsordnung des Parlaments reformiert werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den Koalitionsfraktionen erfuhr. Vor allem zwei Änderungen sind geplant: Künftig sollen sich statt einem mindestens zwei Bundesminister in der Regierungsbefragung den Abgeordneten stellen. Außerdem sollen mehrere Ausschüsse öffentlich tagen und ihre Sitzungen in Echtzeit übertragen werden.

Das solle für mehr Transparenz und lebhaftere Debatten sorgen, sagte der in Freiburg im Breisgau geborene SPD-Abgeordnete Johannes Fechner. «Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die Bürger Vertrauen in die Entscheidungen des Bundestags haben.» Die Grünen-Abgeordnete Filiz Polat erwartet spannendere Regierungsbefragungen und zugleich eine Stärkung der Rolle der Opposition. Außerdem werfe die Reform ein Licht «in die Maschinenräume unserer parlamentarischen Arbeit: die Ausschüsse». Gesetzesarbeit werde nachvollziehbarer. «Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen, lebendigen und bürgernahen Parlament», erklärte der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae.

Die Ausschüsse sollen künftig selbst entscheiden, ob sie grundsätzlich öffentlich tagen wollen. Sechs Ausschüsse haben das den Informationen zufolge bereits getan: der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der für Angelegenheiten der EU, der für Wohnen und Stadtentwicklung, der Sportausschuss, der Kulturausschuss und der Bildungsausschuss. Auch von nicht öffentlichen Sitzungen sollen künftig zeitnah Protokolle veröffentlicht werden.

Der Bundestag könnte bereits am 11. November über die Reform beraten. (dpa)